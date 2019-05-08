Son Dakika: Serdar Denktaş istifa etti!

Denktaş hükümete destek vermeye devam edeceğini de duyurdu. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Serdar Denktaş: "Yaklaşık bir saat önce Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim...Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım...Hükümete desteğim , hükümet devam ettiği sürece var olacaktır ." dedi.

Serdar Denktaş kimdir?

Serdar Denktaş (d. 1959, Lefkoşa) Kıbrıs Türkü siyasetçi. 1996-2000 yılları arasında ve 2002 yılından günümüze dek Demokrat Parti başkanlığında bulundu. 1990'dan beridir çeşitli hükûmetlerde bakanlık ve koalisyon hükûmetlerinde başbakan yardımcılığı pozisyonlarında yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğludur.

Birleşik Krallık'ta London College of Printing'de matbaacılık alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Cardiff Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Cardiff'te Türk Öğrenci Derneği'ni kurdu ve Öğrenci Birliği yönetim kurulunda görev aldı. 1986 yılında Kuzey Kıbrıs Kültür Derneği'ni, 1989 yılında ise Genç İşadamları Derneği'ni kurarak ilk başkanlığını yaptı. Kıbrıs Kredi Bankası'nda Genel Müdürlük görevinde bulundu.

Siyasî hayatı

1990 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 20 Haziran 1990 ile 15 Mayıs 1992 tarihlerinde İçişleri, Köyişleri ve Çevre Bakanlığıyaptı. 1992 senesinde İçişleri Bakanlığındaki görevinden istifa ederek daha sonra Dokuzlar hareketine dönüşen parti içi muhalefette söz sahibi olmasıyla arkadaşlarıyla birlikte partiden ihraç edildi. İhraç edildikten sonra Demokrat Parti'nin kuruluşunda genel başkan Hakkı Atun önderliğinde yer aldı. 1992 - 1993 seneleri arasında Demokrat Parti'den Lefkoşa İlçe Başkanlığı ve Genel Sekreterlik yaptı. 1993 genel seçimlerinde Demokrat Parti'den Lefkoşa Milletvekili seçildi ve 1 Ocak 1994 - 18 Ocak 1995 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. 1996 senesinde partisinin kurultayında Genel Başkanlığına seçildi. 16 Ağustos 1996tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında Demokrat Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etti ve 2001-2003 yılları arasında Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinde bulundu. Aralık 2002'den beri Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 genel seçimlerinde Demokrat Parti’den Lefkoşa Milletvekili oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi - Demokrat Parti Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 20 Şubat 2005 genel seçimlerinde Demokrat Parti'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 28 Nisan 2005tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) – Demokrat Parti Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 2009 ve 2013 genel seçimlerinde de Demokrat Parti Lefkoşa milletvekili olarak tekrardan seçildi. 2013 seçimleri sonrası CTP ile kurulan Yorgancıoğlu Hükûmeti'nde partisi koalisyonun küçük ortağı, Denktaş da Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. Haziran 2015'te Kalyoncu Hükûmeti'nin kurulması sonrası ana muhalefet lideri konumuna geldi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Özgürgün Hükûmeti'nde Demokrat Parti UBP'yle koalisyonun küçük ortağı, Denktaş da Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı oldu.