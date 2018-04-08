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SON DAKİKA: Solomos Apostolidis cinayetinde cinsel istismar iddiası

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Zanlının ifadesinde cinsel istismar iddiası...
SON DAKİKA: Solomos Apostolidis cinayetinde cinsel istismar iddiası

KKTC’nin Girne kentinde 65 yaşındaki Solomos Apostolidis'in öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 22 yaşındaki Erdinç Ş.’nin bugün akşam saatlerinde Yalova’nın Çınarcık İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu bildirildi. 

Zanlı Erdinç Ş. ifadesinde öldürdüğü Apostolidis'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak, "Bir arkadaşımla Kuzey Kıbrıs'ta kumar oynadık. Apostolidis bana para almak için bir arkadaşının evine gitmeyi teklif etti. Yolda ıssız bir yerde bana cinsel istismarda bulundu. Ben de yerden bir taş alarak kafasına vurdum, bayıldığını zannettim. Şahsa ait arabayla olay yerinden ayrıldım. Uçakla Türkiye'ye Adana'ya giriş yaptım, iki bir arkadaşımda kaldım. Oradan Yalova Çınarcık ilçesindeki bir arkadaşımın yanına gittim. Şahsın öldüğüne ablamdan öğrendim. Olayı öğrenir öğrenmez karakola gelerek teslim oldum" dedi.
Zanlının Güney Kıbrıs tarafına teslim edilip edilmeyeceği adli makamlarca belirlenecek.  

(İHA)

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