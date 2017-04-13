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Son dakika… Son referandum anketi açıklandı… Dikkat çekici sonuçlar var!

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Son dakika… Son referandum anketi açıklandı… Dikkat çekici sonuçlar var!
Themis Araştırma şirketi pazar günü yapılacak yeni anayasa referandumu ile ilgili son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 08-12 Nisan tarihlerini kapsayan son ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında 'hayır' oranı ...

Themis Araştırma şirketi pazar günü yapılacak yeni anayasa referandumu ile ilgili son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 08-12 Nisan tarihlerini kapsayan son ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında 'hayır' oranı yüzde 53,9 'evet' oranı ise yüzde 46,1.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek yeni anayasa referandumuna artık saatler kaldı. Sonucu merakla beklenen halk oylaması için araştırma şirketleri de ardı ardına araştırma sonuçlarını açıklıyor. Bu anketlerden kimisi ‘eveti’ kimiyse ‘hayırı’  önde çıkarıyor. Referandumla ilgili sonucu açıklanan son anket ise Themis Araştırma’ya ait.

Themis Araştırma A.Ş. ortağı Koray Yücel’in duyurduğuna göre şirket tarafından 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları şu şekilde:

TÜRKİYE GENELİ

Themis’in anketine göre; Türkiye genelindeki sonuçlar (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) şu şekilde:

EVET:  % 46,1
HAYIR: % 53,9

İSTANBUL’DA FARK DAHA FAZLA!

Anketin İstanbul sonuçlarına göre rakamlar şu şekilde sıralanıyor;

EVET:  %36,7
HAYIR: %48,5
Kararsızlar: %12,1
Kullanmayacaklar:  %2,8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:
EVET: %43,1
HAYIR:% 56,9

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