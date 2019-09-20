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Son dakika… Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar

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ADA Araştırma Şirketi, Ağustos ayı içerisinde yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Son dakika… Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar

ADA Araştırma Şirketi, Ağustos ayı içerisinde yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara; siyasetten, dış politikaya kadar birçok sorunun yöneltildiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun, ilk kez karşı karşıya geldiği anketten çok konuşulacak sonuçlar...

Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü.

ERDOĞAN VE İMAMOĞLU İLK 2’DE

Ada Araştırma’nın anketinde katılımcılara; “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 28,6 ile İBB Başkanı İmamoğlu takip ediyor.

Anketteki tüm liderler ve sonuçları şu şekilde:

R.Tayyip Erdoğan Yüzde 39,1
Ekrem İmamoğlu Yüzde 28,6
Selahattin Demirtaş Yüzde 8,0
Meral Akşener Yüzde 6,8
Devlet Bahçeli Yüzde 6,5
Ali Babacan Yüzde 4,2
Ahmet Davutoğlu Yüzde 2,3
Muharrem İnce Yüzde 2,0
Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 0,5

“TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE”

“Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusuna katılımcıların yüzde 44.9’u ekonomi, yüzde 17’si işsizlik, yüzde 6’sı Suriyeliler, yüzde 5.2’si terör, yüzde 2.9’u da demokrasi, hak,hukuk ve adalet yanıtını verdi

TÜRKİYE’NİN YENİ BİR PARTİYE İHTİYACI VAR MI”

“Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 56.4’ü “hayır”, yüzde 32.2’si “evet”,yüzde 11.1’i de “fikrim yok” yanıtını verdi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ SORUSU

“Başkanlık sisteminden memnun musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 61.5’i “hayır”, yüzde 38.5’i de “evet” yanıtını verdi.

“BU PAZAR SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİ’YE VERİRSİNİZ?”

“Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında katılımcıların
yüzde 37.5’i AKP,
yüzde 22.8’i CHP,
yüzde 11.5’i kurulacak yeni parti,
yüzde 9.5’i MHP,
yüzde 9.0’ı HDP,
yüzde 7.0’ı İYİ Parti,
yüzde 0.9’u da Saadet Partisi
yanıtı verdi.

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