SON DAKİKA: Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı'nda kabineyi sundu, İşte yeni kabine

Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı'nda kabineyi sundu, İşte yeni kabine...

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gitti.

Kabinedeki isimler şöyle:

Başbakan Faiz Sucuoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu

Bayndırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Ünal Üstel

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

Dr. Faiz Sucuoğlu kimdir?

Faiz Sucuoğlu, 27 Ağustos 1961'de Baf'ta doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitiren Sucuoğlu, daha sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Sucuoğlu, İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yaparak, bir süre bu hastanede görev yaptı.

KKTC'ye döndükten sonra askerlik hizmetini tamamlayan Sucuoğlu, Lefkoşa’da açtığı özel hastanede 20 yıl mesleğini icra etti.

Sucuoğlu, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldı, 2010-2011 yıllarında Ulusal Birlik Partisi Parti (UBP) Meclisi üyeliği, 2011-2013 yıllarında da Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Sucuoğlu, ilk kez KKTC Cumhuriyet Meclisine girdi.

Faiz Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı.

8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde de UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Sucuoğlu, 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı ve bu görevi 9 Aralık 2020'de sona erdi.

Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021'de kurulan UBP-DP hükümetinde Başbakanlık görevini yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sucuoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor.