  • BIST 2.526,43
  • Altın 918.295
  • Dolar 14.6701
  • Euro 15.8984
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Son Dakika: Sucuoğlu Sarayda...

» »
Son Dakika: Sucuoğlu Sarayda... Kritik görüşme başladı...
Son Dakika: Sucuoğlu Sarayda...

Son Dakika: Sucuoğlu Sarayda... Kritik görüşme başladı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayına davet etti.

 

SUCUOĞLU: ANKARA İŞİN İÇİNDE YOK

Görüşmeden önce açıklama yapan Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, kimse Ankara'yı bu işlerin içerisine sokmaya çalışmasın dedi. 

 

HASİPOĞLU: DEJAVU YAŞIYORUZ

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu görüşme öncesinde açıklama yaptı.

İşte satır başları...

Olmasını istemediğimiz gelişmeler yaşandı. UBP Dimdik ayaktadır. Yetkili kurullarda Başbakan'a tam destek çıktı. Cumhurbaşkanı'nın vereceği karara göre durum şekillenecek. Umarım en hızlı şekilde bu kriz aşılır. Kaybedecek zaman yok.

 

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 15.30'de başladı.

 

Detaylar Geliyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTİMB: Siyasilerin keyfi davranışlarına tahammülümüz kalmadı20 Nisan 2022 Çarşamba 12:51
  • Stefanu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü20 Nisan 2022 Çarşamba 12:45
  • Din İşleri Başkanlığında, ihtida (Müslüman olma) merasimi gerçekleşti20 Nisan 2022 Çarşamba 12:33
  • “1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.20 Nisan 2022 Çarşamba 12:29
  • Kültür Dairesi, Cuma Günü 23 Nisan Etkinliği Düzenliyor20 Nisan 2022 Çarşamba 12:26
  • Lefkoşa'ya yeni duvar ve tel hazırlığı!20 Nisan 2022 Çarşamba 12:23
  • Rogers: Ülkenin ciddi sorunlarına eğilen yok, tek yaptıkları suni gündem yaratmak20 Nisan 2022 Çarşamba 12:21
  • Rogers: Denizi Kimin Bitirdiği Ortadadır Ama Değişim İçin Hiçbir Çaba Yoktur20 Nisan 2022 Çarşamba 12:17
  • Çernobil trajedisinin 36. yıldönümünde eylem düzenleniyor20 Nisan 2022 Çarşamba 11:57
  • Doğada köpek gezdirmenin yasak olduğu tarihlerde köpek gezdirdi20 Nisan 2022 Çarşamba 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti