Son Dakika: Sucuoğlu Sarayda... Kritik görüşme başladı...
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayına davet etti.
SUCUOĞLU: ANKARA İŞİN İÇİNDE YOK
Görüşmeden önce açıklama yapan Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, kimse Ankara'yı bu işlerin içerisine sokmaya çalışmasın dedi.
HASİPOĞLU: DEJAVU YAŞIYORUZ
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu görüşme öncesinde açıklama yaptı.
İşte satır başları...
Olmasını istemediğimiz gelişmeler yaşandı. UBP Dimdik ayaktadır. Yetkili kurullarda Başbakan'a tam destek çıktı. Cumhurbaşkanı'nın vereceği karara göre durum şekillenecek. Umarım en hızlı şekilde bu kriz aşılır. Kaybedecek zaman yok.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 15.30'de başladı.
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