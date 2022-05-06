Son Dakika: Sucuoğlu'ndan hükümet açıklaması...

İşte açıklamadan satırbaşları...

Sucuoğlu DP ve YDP ile yeniden bir hükümet kurma niyetim yok.

Sucuoğlu hafta sonu arayışlar devam eder.

Dr. Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanı Tatar hafta sonu süreci değerlendirecek.

BAŞKA VEKİLE GÖREVLENDİRME OLUR MU?

Dr. Faiz Sucuoğlu kişilerin üzerine bir durum vardır ülkenin ekonomik durumu belli. Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde hangi noktaya varırız göreceğiz.

Bizim tekrardan iki partiyi ziyaret edip tekrardan gelin hükümet kuralım bize yakışmaz.

Yeni değerlendirmeleri yapma zorunluluğu doğdu.