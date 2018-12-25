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SON DAKİKA: Suriye ordusu Münbiç'in batısına girdi

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Suriye'de ordunun Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdiği duyuruldu.
SON DAKİKA: Suriye ordusu Münbiç'in batısına girdi

Suriye'de Suriye ordusu   YPG ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu. 

Münbiç'teki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, Suriye ordusunu taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı.

 YPG komutanlarıyla  kısa bir toplantı yapan Suriye ordusu  konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi. 

 

YPG Arimah'ın kontrolünü Suriye ordusuna  bıraktı. 

Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor. 

Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG kontrolü sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor. 

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

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