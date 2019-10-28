Son Dakika. Tabanca ile kendini vuran Kokkoz vefat etti

Lefke'de, Karadağ bölgesinde ikamet eden eski TMT'cilerden 80 yaşında Kemal Kokkoz evinin kapısının önünde tabanca ile kendisini kafasından vurarak canına kıydı.
Kemal Kokkoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Lefke'de, Karadağ bölgesinde ikamet eden eski TMT'cilerden 80 yaşında Kemal Kokkoz evinin kapısının önünde tabanca ile kendisini kafasından vurarak canına kıydı.
Kemal Kokkoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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