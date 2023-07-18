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Son Dakika... Taçoy'dan yine istifa iması!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, istifa edeceği veya görevden alınacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Başbakan Üstel benimle çalışmak istemezse istifa edebilirim” dedi.
Son Dakika... Taçoy'dan yine istifa iması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, kabinen değişeceği ve görevden alınacağı yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BAŞBAKAN BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEZSE İSTİFA EDEBİLİRİM”

Başbakan Ünal Üstel’in kendisiyle çalışmak istememesi halinde istifa edebileceğini vurgulayan Taçoy, “Ben 295 aylık vekilim. Hiçbir genel başkandan bakanlık talep etmedim. Bana verilen tüm görevleri yerine getirdim” dedi.

Taçoy, “Beni görevden almak demek, benim bulunduğum makamı haysiyetsizleştirmek demektir. Bu iddialar benim motivasyonumu düşüremez. Benim görevim neyse onu yaparım” ifadelerini kullandı.

Bakanlık görevinden istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Taçoy, “Makamlar hiç kimseye baki değildir. Takdir edildim geldim, takdir edilemezsem giderim” diye konuştu.

“SİYASETİN RAHATLAMASI İÇİN BENİM MAKAMIMDAN GERİ ÇEKİLMEM GEREKİYOR”

Taçoy, siyasetin rahatlaması için Bakanlık makamından geri çekilmesi gerektiğine işaret ederek, “Gereği neyse biz kendi içimizde bunu halledeceğiz” açıklamasında bulundu.

Geçmiş dönemlerde Ekonomik ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Taçoy, TC ile KKTC arasında yapılacak olan çift yönlü elektrik projesi için bugün imzalanan mutabakat metnini değerlendirdi.

Arz güvenliğinin her daim düşünüleceğini ve makineleşmeye de yatırım yapılacağını aktaran Taçoy, “O makineleşme gücü her zaman için burada olacak” dedi.

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