  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Son Dakika: Tatar Ali Pilli yanlış yaptı dedi!

» »
Son Dakika: Tatar Ali Pilli yanlış yaptı dedi!
Son Dakika: Tatar Ali Pilli yanlış yaptı dedi!

Son Dakika: Tatar Ali Pilli yanlış yaptı dedi!

Başbakan Ersin Tatar Sağlık Bakanı Pilli'nin 'eğitim bizim için bu yıl bitmiştir' açıklamasın doğru olmadığını Bilim Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nun henüz bir karar almadığını Bakan Pilli'nin yanlış bir açıklama yaptığını söyledi.

Kıbrıs Time'a konuşan Başbakan Ersin Tarar, okulların açılmasıyla ilgili Sağlık Bakan Ali Pilli'nin açıklamasının yanlış olduğunu ifade etti.

Başbakan Tatar, Pilli'nin yanlış bir açıklama yaptığını Bilim Kurulu ve Bakanlar kurulunun henüz bir karar almadığını kaydetti.

Tatar, velilerin endişeli olduğunu ifade ettiği açıklamasında kendi görüşünün de okulların açılmamaması yönünde olduğunu kaydederek yine de Bilim Kurulu  ve Bakanlar kurulu kararı olmadan Sağlık Bakanı Pilli'in açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıklamış, 2020/2021 eğitim yılına bakmalıyız. ‘Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Tatar'ın Bakan Pilli'ye yönelik açıklaması hükümet içerindeki iletişimsizliği gözler önüne çıkarmış oldu

Kaynak: Kıbrıs Time

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 24 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal etti03 Mayıs 2020 Pazar 18:41
  • Alkollüyken gürültü yaptığını söyleyen görevliye bıçak çekti03 Mayıs 2020 Pazar 18:40
  • Ev açma ve Hırsızlık03 Mayıs 2020 Pazar 18:38
  • KTOEÖS: Hazırlanan genelgeye uymama çağrısı yapıyoruz!03 Mayıs 2020 Pazar 18:13
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli'den eşine ,güllü doğum günü ziyareti03 Mayıs 2020 Pazar 17:50
  • Cumhurbaşkanı Akıncı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı03 Mayıs 2020 Pazar 17:37
  • KTÖS Eylem kararı aldı !03 Mayıs 2020 Pazar 17:30
  • Yarından itibaren açılacak işyerlerinde alınacak önlemler açıklandı03 Mayıs 2020 Pazar 17:15
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği: "Şu ana kadar 11 bin gıda ve temizlik malzemesi kolisi dağıttık03 Mayıs 2020 Pazar 16:34
  • Atakan:Yurtdışından 2 bin 500 kişinin geleceği haberi yalan03 Mayıs 2020 Pazar 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti