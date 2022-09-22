TDP Gençlik Örgütü Başkan ve MYK'ya sert eleştiriler getirdi ve istifa etti!

Son Dakika: TDP Gençlik Örgütü Başkan ve MYK'ya sert eleştiriler getirdi ve istifa etti!

TDP Gençlik Örgütü Başkan ve MYK'ya sert eleştiriler getirdi ve istifa etti!



DETAY ÖZEL HABER



TDP'de yaşanan yeni süreç istifaları da beraberinde getirmeye başladı. TDP Gençlik Örgütü partinin uzun süredir hareketsiz kaldığını ve günlük olaylara bile tepki vermekten uzak kaldığını belirterek Genel Başkan Mine Atlı ve MYK'yı sert sözlerle eleştirerek parti içindeki tüm görevlerinden istifa etti. TDP Gençlik Örgütü'nün bu kararı oy birliği ile aldığı ve Parti Meclisi ile paylaştığı öğrenildi.

PM'DEN YENİ İSTİFALAR BEKLENİYOR

Yaşanan süreçte TDP MYK'sından da 3 kişinin istifa ettiği de öğrenildi. Gençlik Örgütü'nün görev bırakmasından sonra TDP içerisinde yeni bir dalgalanmanın ve istifa süreçlerinin önünün açılması bekleniyor. Önümüzdeki hafta 10 civarında PM üyesinin de görevinden istifa etmesi bekleniyor.

DEMOKRASİ HAREKETİ YENİDEN

Diğer yandan siyasette yaşanan tıkanıklığın aşılması için 10 civarında kişinin - TDP içerisinde daha önceki yönetimlerde görev alan Genel Sekreter, MYK ve ilçe başkanları- hafta sonu bir araya geldiği ve bu toplantıları daha da genişletme yönünde görüş birliğine vardığı öğrenildi.

Siyaseten büyük bir tıkanıklık yaşadığını ve bunun aşılması için ideolojik zeminde büyük bir iş ve güç birliğinin örgütlenmesi yönünde önemli bir görüş birliğinin de ortaya çıktığı öğrenildi.