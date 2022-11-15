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Son Dakika! Teknecik'te yakıt bitti!

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KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik'te yakıtın bittiğini açıkladı.
Son Dakika! Teknecik'te yakıt bitti!

Avcıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

YİNE Mİ YALAN?

KKTC Bakanlar Kurulundan Kıb-Tek'in BİTMEYEN yakıt problemine DAHİCE (!) çözüm!

Yakıt artık Yolcu beraberinde Bavuri ile taşınacak, İhale mafyasının kökü kazınacak!

KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı ve Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, AKSA'dan Kara Tankerleri ile 2,000mton Fuel Oil alınacak!

Neden mi?

Çünkü yine yeni yeniden YAKIT BİTMİŞ!

Kaça mı?

Borsa Fiyatına ilaveten "55$/mton + 5,000TL/Tanker başı" navlun fiyatı ile!

Siz utanmayı iyiden attınız!

Hani Yakıt TPIC 'den alınacak ve sorunlar bitecekti?

Hani navlun ödenmeyecekti?

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