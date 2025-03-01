Son dakika... TFF'de deprem: MHK Başkanı istifa etti! Yeni MHK Başkanı herkesi şaşırtacak

Son dakika haberi... Türk futbolunda şok istifa ve yeni atama: Hakem tartışmaları zirveye çıkarken MHK'da deprem! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti yerine gelen isim ise şaşkınlık yarattı.

Türk futbolu, son dönemde artan hakem hataları ve tartışmalarıyla çalkalanırken, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) flaş bir gelişme yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiği, yerine Serdar Tatlı'nın getirileceği öğrenildi. Bu ani değişim, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İSTİFA GEREKÇESİ NE? HAKEM TARTIŞMALARI BARDAĞI TAŞIRDI MI?Ferhat Gündoğdu'nun istifa gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, son haftalarda Süper Lig'de yaşanan hakem hataları, kulüplerin sert tepkileri ve kamuoyundaki yoğun eleştirilerin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle, geçtiğimiz Pazartesi günü oynanan ve yabancı hakem Slavko Vincic'in yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası hakem kararlarına yönelik eleştiriler daha da artmıştı.