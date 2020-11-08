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Son dakika… Trump’ın damadından çağrı: Yarışı bırak artık

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ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden zorlu ve sancılı seçimde zafer elde ederken bir iddia ortalığı salladı..
Son dakika… Trump’ın damadından çağrı: Yarışı bırak artık

. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan ve aynı zamanda Trump'ın danışmanlığını da üstlenen damadı Jared Kushner'ın kayınpederine, "Mücadeleyi bırak" dediği öne sürüldü.

Bütün dünyanın soluk soluğa izlediği ABD Başkanlık yarışı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar’ın adayı Joe Biden lehine sonuçlandı… Sabaha karşı ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı olacak Kamala Harris ile bir konuşma yapan ve zaferini ilan eden Biden’ın bu açıklamalarına Trump cephesinden tepki gelmişti.

Trump cephesi mücadelenin devam ettiğini açıklarken ABD’nin 45. Başkanı da seçimlerde 71 milyon oy aldığını iddia etmişti… Trump’ın avukatları ve yasal ekibi bazı eyaletlerde ve bölgelerde sonuçlara itiraz etmeye devam ederken ABD basınından şaşırtıcı bir iddia geldi. İddianın kaynağı ise CNN International’da görevli gazeteci Kaitlan Collins’ten geldi.

Collins, Beyaz Saray’daki iki kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’ın damadı ve aynı zamanda danışmanı da olan Jared Kushner’ın “kayınpederine” “yarıştan artık çekilin” tavsiyesinde bulunduğunu aktardı. Taraflar bu iddiayı henüz doğrulamazken, Trump’ın bu talebe ne yanıt verdiği henüz bilinmiyor.

EN TARTIŞMALI DANIŞMANI DAMADI OLDU

Trump’ın 2016 yılındaki seçim kampanyasının dijital ayağını üstlenen ve Trump için bir sosyal medya stratejisi hazırlayan Kushner, 2017 yılında Beyaz Saray’da kıdemli danışman olarak görevlendirilmişti.

Sık sık bu pozisyonu ve görevini kişisel çıkarları ve menfaat elde etmekle suçlanan Kushner, Trump’ın Orta Doğu’da İsrail lehine olacak anlaşmalar yapmasını da önermişti.

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