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Son Dakika: Türk Futbolunda Büyük Deprem! Hakem Mete Kalkavan Görevi Bıraktı

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Son Dakika: Türk Futbolunda Büyük Deprem! Hakem Mete Kalkavan Görevi Bıraktı
Son Dakika: Türk Futbolunda Büyük Deprem! Hakem Mete Kalkavan Görevi Bıraktı

Son dakika: 13 hakeme düdük astırılmasından sonra Türk futbolunda adeta kıyamet koptu. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan, 13 hakem arasında bulunmuyordu.

Fenerbahçe-Trabzonspro maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemligi bırakma kararı aldı. NTV Spor'un haberine göre; Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

LİSTEDE YER ALIYORDU

Mete Kalkavan, MHK'nın dün açıkladığı listede Süper Lig'de sezonun kalanın devam etmesi kararlaştırılan hakemlerin arasında yer alıyordu

 

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe- Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Zorbay Küçük'ü VAR'a Mete Kalkavan çağırmıştı. Bu karar yüzünden Mete Kalkavan ismi Trabzonspor maçı oynandığı günden beri kamuoyunu işgal etti.

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