 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.123
  • Altın 145,814
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASon dakika! Türk jetleri havalandı Irak'ta 3 yeri vurdu

Son dakika! Türk jetleri havalandı Irak'ta 3 yeri vurdu

» »
Son dakika! Türk jetleri havalandı Irak'ta 3 yeri vurdu
IRAK'ta Kürt devleti referandumu başlatılırken Türk Silahlı Kuvvetleri jetleri havalandırdı. Irak'a geçen jetler Türkiye sınırındaki 3 noktayı bombaladı. İşte TSK'dan yapılan son dakika açıklaması;

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine bombardıman düzenlendi. Kürt referandumunun yapıldığı günde gelen hava saldırısı Barzani'ye ihtar olarak da yorumlandı. Jetlerin hedefinde PKK'nın silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları vardı. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

BARZANİ'YE UYARI ATIŞLARI
TSK'nın sınır ötesi hava harekatı Kürt referandumunun başladığı güne denk gelince bunun Mesud Barzani'ye de mesaj niteliğinde olduğu yorumu yapıldı. Irak sınırındaki TSK harekatının kapsamının genişletilmesi de Barzani'ye gözdağı olarak görülüyor. Türkiye cumartesi günü de sınır ötesi operasyon için Meclis'ten tam yetki çıkarmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'den 'Kürdistan'da garantörlük teklifi19 Eylül 2017 Salı 13:16
  • Irak'ın bağımsızlık referandumu 'askıya alındı'19 Eylül 2017 Salı 11:25
  • AKP'li Galip Ensarioğlu: Referanduma karşı çıkmamız yanlış, Kerkük'ün Kürtlerde kalması daha iyi19 Eylül 2017 Salı 09:58
  • IKBY referandum konusuna nokta koydu18 Eylül 2017 Pazartesi 11:10
  • BM'den Myanmar'a "yardımlara izin ver" çağrısı13 Eylül 2017 Çarşamba 09:48
  • Yemen'de trafik kazası: 13 ölü01 Eylül 2017 Cuma 10:19
  • Son Dakika: Telafer IŞİD'in elinden kurtuldu31 Ağustos 2017 Perşembe 14:41
  • Filistinli aileler Guterres'den yardım istedi30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
  • Yemen'de sel felaketi: Ölü sayısı 14’e yükseldi30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:39
  • Kanada’dan Ürdün’e 45 milyon dolarlık destek30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti