Son dakika! Türk jetleri havalandı Irak'ta 3 yeri vurdu

IRAK'ta Kürt devleti referandumu başlatılırken Türk Silahlı Kuvvetleri jetleri havalandırdı. Irak'a geçen jetler Türkiye sınırındaki 3 noktayı bombaladı. İşte TSK'dan yapılan son dakika açıklaması;

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine bombardıman düzenlendi. Kürt referandumunun yapıldığı günde gelen hava saldırısı Barzani'ye ihtar olarak da yorumlandı. Jetlerin hedefinde PKK'nın silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları vardı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

BARZANİ'YE UYARI ATIŞLARI

TSK'nın sınır ötesi hava harekatı Kürt referandumunun başladığı güne denk gelince bunun Mesud Barzani'ye de mesaj niteliğinde olduğu yorumu yapıldı. Irak sınırındaki TSK harekatının kapsamının genişletilmesi de Barzani'ye gözdağı olarak görülüyor. Türkiye cumartesi günü de sınır ötesi operasyon için Meclis'ten tam yetki çıkarmıştı.