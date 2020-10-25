Son dakika… Türkiye-Fransa gerilimi: Erdoğan’ın sözlerine karşı yeni önlemler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerinin kamu binalarının dış cephelerine yansıtılmasını eleştirerek, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri tansiyonu yükseltti.

Fransa’da geçen hafta 47 yaşındaki öğretmen Samuel Paty’nin Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu… Paty’nin ölümü ülkeyi yasa boğarken başta Doğu Akdeniz’deki gerilim ve Azerbaycan-Ermenistan gerilimi olmak üzere birçok konuda son dönemde karşı karşıya gelen Türkiye ve Fransa için yeni bir cephe açıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün Kayseri’de katıldığı partisinin İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunarak son dönemde Avrupa’da artan İslam karşıtlığını eleştirmişti. Paty’nin öldürülmesinin ardından Fransa’daki bazı kentlerdeki kamu binalarına Hz. Muhammed’in karikatürünün yansıtılmasına Erdoğan’dan çok sert mesaj geldi.

“ERDOĞAN’IN YORUMU ACIMASIZ”

Erdoğan’ın, “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol” açıklaması Ankara-Paris hattında soğuk rüzgar esmesine sebep oldu.

Erdoğan’ın sözleri Fransa’dan büyük tepki çekerken, dün gece Elysee Sarayı, Türkiye Büyükelçisi Herve Magro’nun istişarelerde bulunmak için ülkeye geri çağrıldığını açıkladı.

Yaşananların ardından ABD merkezli Bloomberg’e konuşan üst düzey bir Fransız yetkili ismini gizleyerek açıklamalarda bulundu. Elysee Sarayı’nda görevli olan fakat ismini açıklamayan yetkili, “Erdoğan’ın Macron hakkındaki sözleri acımasız, agresif ve Fransız değerlerine bir saldırı. Büyükelçi’nin çağrılması güçlü bir diplomatik mesaj” yorumunu yaptı. Yetkili, “Fransız büyükelçi ile görüştükten ve onun yorumlarını dinledikten sonra daha çok önlemler alınabilir” dedi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.

Macron’un bu açıklamalarından sonra Fransa’da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler, önceki gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu da yer aldı.