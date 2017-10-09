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FLAŞ HABERSon dakika! Türkiye'de ABD Konsolosluğunda ikinci gözaltı!

Son dakika! Türkiye'de ABD Konsolosluğunda ikinci gözaltı!

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Son dakika! Türkiye'de ABD Konsolosluğunda ikinci gözaltı!
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'dan sonra hakkında yakalama kararı verilen ikinci çalışanın eşi ve oğlu da gözaltına alındı...

ABD, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un ardından ikinci gözaltı şokunu yaşıyor. 

Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından Başkonsolosluğun emniyet ile ilişkilerini sağlayan ikinci bir konsolosluk çalışanı hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen ikinc i konsolosluk çalışanının Konsolosluk binasında saklandığı ve dışarı çıkmadığı belirlenmişti.

BANK ASYA'YA PARA YATIRAN EŞ VE OĞLU GÖZALTINDA

Konsolosluk binasında saklanan bu kişiyle ilgili son dakika bir gelişme daha yaşandı.a Haber'in haberine göre, o konsolosluk çalışanının eşi ve oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi. 

Tutuklama kararı verilen kişinin de Türk vatandaşı olduğu ve eşinin FETÖ'nün çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı ortaya çıktı.

METİN TOPUZ TUTUKLANMIŞTI

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Topuz'un FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz ve 17-25 Aralık operasyonlarında görevli polislerle yoğun irtibatı olduğu tespit edilmişti. 

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