  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi

»
Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi

Son dakika: Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi.

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

 

"6 HASTANIN HASTANE İHTİYACI OLMADI"

Konuyla ilgili Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bizde Omicron vakası var, merak etmeyin. Şu ana kadar 6 vaka tespit edildi. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var. Bu 6 hastanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayakta takip edilen hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantıyla ilgili bu manada vatandaşımızın tedirgin olmasını istemiyorum. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu an ki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada vatandaşımızın yapması gereken tedbirlere uyması." dedi.

"40 BİN ATAMA REHBERİ ÖNÜMÜDEKİ GÜNLERDE YAYINLANACAK"

Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.

OMİCRON, 57 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi.

YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

DSÖ, Omicron varyantı ile ilgili hala kısıtlı veriler bulunduğu belirtirken, Omicron'un da tıpkı Delta varyantı gibi varyantın görüldüğü ülkelerde virüsün yayılmasıyla, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiği belirtildi.

DSÖ, yapılan ön analizlerin Omicron varyantındaki mutasyonların 'doğal bağışıklığı düşürdüğünü' ortaya koyduğunu belirtti. Ancak DSÖ, aşının etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandora Papers'tan Yalıkavak Marina da çıktı11 Aralık 2021 Cumartesi 09:14
  • Türkiye' De 7 Lise Öğrencisini Taciz Ettiği Öne Sürülen Öğretmen Görevden Alındı10 Aralık 2021 Cuma 23:49
  • New York Times: Erdoğan Giderek Yalnız Kalıyor10 Aralık 2021 Cuma 20:27
  • AK Parti'nin Resmi Sitesindeki İller Listesinde Hatay'ın Bulunmuyor10 Aralık 2021 Cuma 18:18
  • Türkiye Merkez Bankası'ndan Dövize Üçüncü Müdahale10 Aralık 2021 Cuma 16:39
  • Türkiye' de Cinci Hoca "Sana Eşcinsel Cin Musallat Olmuş" Dedi, Mastürbasyon Yaptırdı09 Aralık 2021 Perşembe 23:23
  • Türkiye' de Kızını Döven Damadına Tokat Atan Adam, Dünürü Tarafından Öldürüldü09 Aralık 2021 Perşembe 22:01
  • Türkiye' de Bütçe Görüşmelerinde El Hareketi Ve Küfür Gerginliği09 Aralık 2021 Perşembe 20:35
  • Vatandaşın Dövize Yatırdığı Para Rekor Kırdı09 Aralık 2021 Perşembe 16:53
  • Osman Kavala: Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımları ekonomiyi dolaylı olarak etkileyecek09 Aralık 2021 Perşembe 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti