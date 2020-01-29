Son Dakika: Türkiye'den koronavirüs kararı! Hastalık Orta Doğu'ya sıçradı

Önen yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle Çin'den tahliye edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan, BAE'de bir ailenin fertlerinde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Son dakika haberi: Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya ulaştığını söyleyen Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor." dedi.

Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı ve yanlış bilgiler olduğunu belirten Önen, "Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık." diye konuştu.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Önen, yurda getirilecek vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."

VİRÜS KÖRFEZ'DE DE GÖRÜLDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde yeni tip koronavirüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

BRITISH AIRWAYS BÜTÜN UÇUŞLARI DURDURDU

İngiliz havayolu şirketi British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

MALEZYA DA VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüsün yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinde yaşayan Malezyalıların tahliyesi için Çin hükümetiyle iletişim kurulacağını açıkladı.