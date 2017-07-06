Son Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

Karar geniş bir oy çokluğuyla kabul edildi. Nihai oylama öncesinde 31 değişiklik önerisi sunuldu ancak birçoğu kabul görmedi. Rapor, Türkiye’de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğini Kopenhag Kriterleri’ne aykırı buluyordu.

Rapor, Avrupa Birliği’ne tavsiye niteliği taşıyor. İlk defa bir AB kurumu, müzakere yürüten bir ülkeyle müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmış oldu.