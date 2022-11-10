Son Dakika! UBP-DP-YDP İttifakı Çatırdadı

Yerel Seçimlerde ittifak yapmak üzere anlaşan Koalisyon ortakları arasında gerginlik daha ilk günden ortaya çıktı.

Dün akşam 3 Partinin destek açıkladığı Alsancak-Lapta Belediye Başkan Adayı Fırat Ataseri destekleme yemeğine YDP katılmadı.

Destek yemeğine son anda katılmaktan vaz geçen ve YDP lilerin de katılmasını istemeyen Erhan Arıklı bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Arıklı’nın yakın çevresine bu ittifakta ortakların YDP nin hassasiyetlerine saygı göstermediğini belirterek gerekirse bütün bölgelerde ayrı aday gösterebilecekleri mesajını verdiğini iddia ettiler.