Son Dakika : UBP Girne İlçe Başkanı sahte imza iddiası ile tutuklandı!

UBP Girne İlçe Başkanı sahte imza iddiası ile tutuklandı!
Ülkenin önemli iş insanlarından Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, bu sabah ( 26 Temmuz 2019) Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Sahte evrak düzenleme suçundan mahkemeye çıkarılan Eminoğlu ve Özbekoğlu hakkında Girne Mahkemesi 3 gün tutukluluk emri verildi.
Her iki ismin de dün akşam tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.
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