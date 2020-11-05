SON Dakika: UBP'de istifa!

UBP'li Hasan Solokay istifasını açıkladı

Yayında ve Yapımda Emeği Geçen Oy Birliğiyle Bu Akılalmaz Gararı Alan 19 Bakan ve Milletvekili Abilerime Hakkım Helal Değildir.Böyle Şirin Görünerekten Adaylarımız Geri Çekiliyor Süsü Vermenize Kundaktaki Çocuk Ganmaz.GANMAAZZZ!!!!!Yazıklar Olsun..... - 16 yıldır üyesi olduğum gençlik kolları başkanlığı,kurultay delegeliği ve yürütmekte olduğum Balıkesir Örgüt Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım.köy örgütümüzdeki büyüklerime danışmadan,onları etki altına almamak adına bu kararı kişisel olarak aldığım için özür dilerim... #KimseİdeolojisiİçinSeçtiklerininMasgarasıDeğildir.Bizimde Bir Gururumuz Vardır , Bu Böyle Bilinsin... İstifa dilekçem L.şa ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu 'na elden tarafımca teslim edilmiştir. #İçimGanAğlar #BinlerceÜyeninSesineKulakVerenYokmu #BinlerceÜyedebGörüşAlmamakNedir