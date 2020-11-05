Son Dakika: UBPliler “Müdahaleye Hayır” eylemi yapacak

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay tarihinin ertelenmesi büyük tepki doğurdu. Muhalefet partileri ve vatandaşların yanı sıra “Dış müdahale” nedeniyle alınan erteleme kararı UBP camiasında da büyük huzursuzluk ve tepki doğurdu.

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay tarihinin ertelenmesi büyük tepki doğurdu. Muhalefet partileri ve vatandaşların yanı sıra “Dış müdahale” nedeniyle alınan erteleme kararı UBP camiasında da büyük huzursuzluk ve tepki doğurdu. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre bazı UBP ilçe ve köy örgütleri Whats Up grupları üzerinden örgütlenerek eylem kararı aldı.

İlgili örgütlerin bugün Lefkoşa’da Saray Önünü’nde “Müdahaleye Hayır” sloganıyla eylem gerçekleştirecekleri öne sürülüyor. İlerleyen dakikalarda eylemle ilgili duyuru yapılacağı bildirildi. Öte yandan, bilindiği üzere adaylardan Faiz Sucuoğlu erteleme kararı nedeniyle konu ile ilgili UBP Saray Önünde yapılan toplantıyı terk etmişti.

