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Son Dakika: Ukrayna İlk Resmi Toprak Kaybını Yaşadı

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Son Dakika: Ukrayna İlk Resmi Toprak Kaybını Yaşadı! Rusya, Herson Bölgesini Ele Geçirdi
Son Dakika: Ukrayna İlk Resmi Toprak Kaybını Yaşadı

Son dakika: Rusya'nın sabahın erken saatlerinde başlattığı saldırıdan sonra Ukrayna'dan ilk toprak kaybı haberi geldi. Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyindeki kritik bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı ifade edildi.

Bugün sabah 4:50'de Ukrayna'ya karşı havadan ve karadan saldırı başlatan Rusya, ülkenin güneyindeki kritik bir bölgeyi kontrolü altına aldı.

UKRAYNA'NIN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyinde bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.

 

Son Dakika: Ukrayna'nın ilk resmi toprak kaybı! Rusya, Herson bölgesini kontrol altına aldı

"ÇERNOBİL BÖLGESİNE İLERLİYORLAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi. Çernobil bölgesinde Ruslar yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Zelenski'nin danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Harkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

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