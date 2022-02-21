  • BIST 2.021,27
  • Altın 831.841
  • Dolar 13.6472
  • Euro 15.4715
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Son Dakika: Ukrayna'ya Bağlı Silahlı Araçlar İmha Edildi! 5 Kişi Öldürüldü

» »
Son Dakika: Ukrayna'ya Bağlı Silahlı Araçlar İmha Edildi! 5 Kişi Öldürüldü
Son Dakika: Ukrayna'ya Bağlı Silahlı Araçlar İmha Edildi! 5 Kişi Öldürüldü

Son dakika: Dünya Donbass'tan gelen habere kilitlendi. Rus ordusu, Ukrayna'ya bağlı silahlı araçları imha etti. Saldırıda 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihten bu yana devam eden gerilim, Ukrayna'nın NATO'ya giriş süreci ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleyici adımlarının ardından iyice arttı. İki ülke arasındaki krizin nasıl şekil alacağı merak edilirken, tüm dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlendi.

Son Dakika: Bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Rus ordusu, sınır ihlali yapan 5 Ukraynalıyı öldürdü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yaşanan son gelişme ise gözleri bir anda sınır hattına çevirdi. Rus ordusu tarafından Rostov sınır hattına gerçekleştirilen müdahale sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu şahısların, sınırı geçmeye çalışan Ukraynalılar olduğu ifade edildi.

 

Son Dakika: Bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Rus ordusu, sınır ihlali yapan 5 Ukraynalıyı öldürdü

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: SINIRI YASA DIŞI ŞEKİLDE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Rusya da söz konusu saldırıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi. Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalı etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

UKRAYNA İDDİALARI YALANLADI

Rusya'nın açıklamasına ise Ukrayna cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Bölgede sınır güçlerinin olmadığını belirten Ukrayna tarafı, "Rusya'nın açıklaması yalan. Bu bölgede (Rostov) hiçbir gücümüz bulunmuyor" sözlerine yer verdi.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ'NDE OHAL İLAN EDİLDİ

Çatışma haberlerinin geldiği Donetsk'te OHAL ilan edildi. ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısında bulunurken Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Son Dakika: Bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Rus ordusu, sınır ihlali yapan 5 Ukraynalıyı öldürdü

UKRAYNA, HAVAN TOPLU SALDIRI DÜZENLEDİ

Diğer yandan önceki saatlerde Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamamen yok edildi. Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

Son Dakika: Bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Rus ordusu, sınır ihlali yapan 5 Ukraynalıyı öldürdü

PUTİN- BİDEN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna üzerine yapılacak zirve için kesin bir plan yapılmadığını fakat bir toplantı ya da telefon görüşmesinin her an ayarlanabileceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerine gerilimin arttığını ancak diplomatik temasların devam ettiğini belirtti. Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'nde kısa süre içinde bir konuşma yapacağını ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna, Donbas'ta Yaşandığı Öne Sürülen Gaz Patlamasıyla İlgisinin Olmadığını Açıkladı19 Şubat 2022 Cumartesi 12:35
  • Myanmar'da Maden Ocağında Meydana Gelen Heyelanda 2 Kişi Öldü19 Şubat 2022 Cumartesi 12:28
  • Rus Yanlısı Ayrılıkçıların Açtığı Ateş Sonucu Bir Ukrayna Askeri Öldü19 Şubat 2022 Cumartesi 11:22
  • Putin, Yedek Askerlerin Eğitime Alınması İçin Karar İmzaladı19 Şubat 2022 Cumartesi 10:57
  • Putin Önlemini Aldı! Batının Hamlelerine Karşı 50 Ton Ağırlığında Nakit Doları Ülkeye Soktu18 Şubat 2022 Cuma 19:51
  • Ukrayna'da Patlama! Bölge Tahliye Ediliyor18 Şubat 2022 Cuma 19:42
  • Putin ve Lukaşenko, Yarın Müttefik Kararlılığı-2022 Tatbikatını Takip Edecek18 Şubat 2022 Cuma 18:02
  • Ukrayna: Büyük Çaplı Bir Saldırı Olasılığı Düşük18 Şubat 2022 Cuma 17:02
  • Rusya-Ukrayna Krizinde Son Durum18 Şubat 2022 Cuma 15:52
  • İran dini lideri Hamaney: Nükleer silah arayışında değiliz17 Şubat 2022 Perşembe 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti