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Son Dakika! Ülke genelinde elektrik kesintisi

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Kıb-Tek sosyal medya hesabında duyurdu. Ülke genelinde elektrik kesintisi yapılacak
Son Dakika! Ülke genelinde elektrik kesintisi

İşte Kıb-Tek tarafından yapılan o açıklama:

GENEL KESİNTİ UYARISI

Değerli Tüketicilerimiz,

21.04.2022 tarihinde 17:30-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.

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