Son Dakika! Ülkede kuş gribi alarmı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Veteriner Dairesi Çayönü köyündeki bir kişiye ait güvercinlerde Kuş Gribi şüphesine rastlandığını duyurdu...

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Çayönü köyündeki bir kişiye ait güvercinlerde Kuş Gribi şüphesine rastlanmıştır. Üreticinin Veteriner Dairesine yapmış olduğu bildirim ile; güvercinlerinde kısa sürede yüksek ölüm gerçekleştiği tespit edilmiştir. Veteriner Dairesi tarafından ölü hayvanlarda gerçekleştirilen otopside Kuş Gribi (Avian İnfluanza) şüphesi belirlenmiştir. Hastalığın laboratuvar teşhisi için gerekli numuneler alınmış ve kesin teşhis çalışmaları sürmektedir.

Tedbir amaçlı olarak kümesteki diğer tüm güvercinler, Veteriner Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi ekipleri itlaf edilmiş ve uygun bir şekilde imha edilmiştir. Veteriner Dairesi tarafından, bölgedeki diğer kanatlı hayvanlar işletmeleri ve çiftlikleri izlenmektedir.

Olası bir salgın durumunun önüne geçilmesi için Veteriner Dairesi ve diğer ilgili kurumlar çalışmalara başlanmıştır. Hayvan Sağlığı Yasası 6. Maddesi uyarınca olası bir salgının engellenmesi için “Gazimağusa ve sınır boyundaki Çayönü, Güvercinlik, Köprülü, Bayarmudu, Pile, Türkmenköy ve İncirli köylerindeki tüm kanatlı hayvanların kapalı alanlarda tutulmasına karar verilmiştir.” Yerel yönetimler ve Veteriner Dairesi bölgede 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren denetim faaliyetleri gerçekleştirecek ve kurala uymayan kişiler ile ilgili Hayvan Sağlığı Yasası tahtında yasal işlemler uygulayacaktır.

Kuş Gribi hastalığından kendimizi ve kümes hayvanlarımızı korumak için aşağıda belirtilen önemleri alınması gerekmektedir.

Özellikle Mağusa bölgesinde yukarına belirtilen yerleşim yerlerinde ve sulak alanlara yakın bölgedeki kanatlı hayvan yetiştiricilerinin tüm kümes hayvanlarını kapalı alanlarda tutması;

Kanatlı kümes hayvanların, yabani kuşlar ile temasının engellenmesi için gereken önlemlerin alınması;

Yemliklerin ve sulukların kapalı alanlarda bulunması ve diğer hayvanların ulaşmayacağı yerlerde olması;

Kümeslerin gerekli temizliklerinin sürekli yapılması ve hijyen önlemlerinin alınması;

Kümeslere girerken ve hayvanlar ile temas ederken koruma amaçlı maske, eldiven gibi bireysel önlemlerin alınması;

Özellikle çocukların ve diğer insanların kümes hayvanları ile temasının engellenmesi;

Yabani kuşlar ile teması olan avcıların ve kuş gözlemcilerin ölü bulunmuş yabani kuşlar ile temas etmemesi ve;

Gazimağusa Kaymaklığı, muhtarlıklar ve Beyarmudu Belediyesiyle işbirliği içerinde Gazimağusa, Güvercinlik, Çayönü, Köprülü, İncirli, Türkmenköy, Beyarmudu ve Pile yerleşim merkezlerinde kanatlı hayvan besleyen kişilerin ve kanatlı hayvan sayısının saptanmasına yönelik başlatılan çalışmaya destek verilmesini, hem evcil hayvanlarda hem de yaban kuşlarında gözlenen yüksek miktarda ölümlerin vakit geçirmeden aşağıda belirtilen iletişim adreslerinde Veteriner Dairesine bildirilmesi hastalıktan korunmak ve bulaşın durdurulması için önemlidir.

İletişim:

GİRNE VETERİNER DAİRESİ 815 21 10

GÜZELYURT VETERİNER DAİRESİ 714 29 25

MAĞUSA VETERİNER DAİRESİ 366 53 35

GEÇİTKALE VETERİNER DAİRESİ 373 33 26

İSKELE VETERİNER DAİRESİ 371 25 75

VADİLİ VETERİNER DAİRESİ 397 75 51

ZİYAMET VETERİNER DAİRESİ 381 21 06

LEFKOŞA VETERİNER DAİRESİ 225 37 51