Son Dakika: Üstel Cumhurbaşkanlığı'nda, İşte yeni Bakanlar...

Başbakan Ünal Üstel Cumhurbaşkanlığı'nda kabine değişikliğini sundu...

Üstel açıklama yapıyor...

12 Mayıs'taki kabine ile 15 ay görev yaptım. Anayasanın verdiği yetki ile kabinede değişiklik yaptım.

UBP 24 Milletvekilinden ibarettir tüm milletvekilleinde Bakanlık yapacak durum vardır. UBP'nin 8 Bakanlığı mevcuttur. Günü geldiği zaman kabineler nasıl bugün değiştiyse yeniden de değişebilir. Ülke hizmet ve istikrar istiyor. Kabine değişikliğini Tatar'a sundum. Kabine onaylanmıştır.

4 YENİ BAKAN GÖREVLENDİRİLDİ.

İşte Yeni Bakanlar;

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz

Maliye Bakanı Özdemir Berova

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu

göreve getirildi.

2027'ye kadar seçim olmayacak . Bu yıl da UBP'de kurultay olmayacak.