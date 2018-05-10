Son Dakika: Vicdani RET ile ilgili yasa hazırlığı

Son Dakika: Vicdani RET ile ilgili yasa hazırlığı

Bakanlar Kurulu kararlarını Kudret Özersay açıklıyor. Bakanlar Kurulu Vicdani RET yasa tasarısı hazırlama kararı aldı.

Hem Koalisyon hem de Hükümet Protokolü’nde ‘vicdani rettin’ hak olduğu vurgusu yapılıyordu.

Bu konu Bakanlar Kurulu’nda ele alındı. Askerlik Yasası’nda değişiklik yapılması konusunda Yasa Tasarısı hazırlığı yapıldı. Yapılacak değişiklikle vicdani rettin ne şekilde düzenleneceği, nasıl uygulanacağı yasa değişiklik tasarısı ele alındı.

Bu tasarı hem GKK hem Savcılık yetkilileriyle paylaşılacak, görüşleri alınacak. Bir sonraki aşama konunun Meclis’e gelmesi olacak.