Son dakika: WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldi!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 11.15'ten beri girilemiyor. Gündüz saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 11:00 itibariyle çöktü. Dünya genelinde birçok kullanıcı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getirdi. Peki WhatsApp'tan neden mesaj gönderilmiyor? Sosyal medyada kullanıcılar konuyu tartışıyor. Zira Apple ve Android işletim sistemini kullanan herkesi erişim sağlayamıyor. İşte WhatsApp çökmesi ile ilgili detayları...

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Gündüz saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söylerken, erişim sorunu Twitter'ın Türkiye ve dünya listesinde en çok konuşulan konu oldu.

Dünya genelinde bazı kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.