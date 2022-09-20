  • BIST 3.244,25
  • Altın 979.166
  • Dolar 18.305
  • Euro 18.2939
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Son Dakika! Yarından İtibaren 12 Sendika Şok Grev ve Eylemlere Başlıyor

» »
Son Dakika! Yarından İtibaren 12 Sendika Şok Grev ve Eylemlere Başlıyor
Son Dakika! Yarından İtibaren 12 Sendika Şok Grev ve Eylemlere Başlıyor

KKTC'de faaliyet gösteren 12 sendika, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve  yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmamasını kınadı.

12 Sendika yaptığı ortak yazılı açıklamada, "verdiği sözlerin arkasında durmayan yapıyı protesto etmek için" yarından itibaren  Maliye’de Maliye -Sen, akabinde tüm sendikaların, tüm örgütlü oldukları Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi dahil şok grev ve eylemler gerçekleştirilmeye başlayacaklarını duyurdu.

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN imzasıyla yapılan açıklamada, vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak açıklamada, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için talep ettiği artış konusunda yaklaşık 1 aydır hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüşülemediğine dikkat çekilerek, Başbakan Ünal Üstel’in de hazır bulunduğu toplantıda Bakan Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Oşan ile görüşen sendikaların 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlere yüzde 6 ek artış (üst baremlerde düzenleme) konusunda uzlaşıya vardığı anımsatıldı.  

12_sendika_sok_grev_ve_eylemler_baslatiyor_h103969_4a655.jpg

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hasan Taçoy geçtiğimiz cuma günü de bir televizyon kanalında yüzde 6 ek artış konusunda uzlaşıya varıldığını ve maliye bakanlığında yasal çalışmaların da tamamlandığını ufak tefek pürüzlerin kaldığını açıklamıştır. Yüzde 6’lık artışları eylül maaşlarına yansıtacağını söyleyen hükümet, bugüne kadar zamana oynamış ve yasal düzenlemeyi henüz ortaya koymamıştır.

Ayrıca yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmaması, hükümetin sendikalar ve çalışanlarla dalga geçer gibi yaptığı bu davranışı şiddetle kınar, verdiği sözlerin arkasında durmayan bu yapıyı protesto etmek için yarından itibaren  Maliye’de Maliye -Sen akabinde tüm sendikalar, tüm örgütlü olduğumuz yerlerde (Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi  dahil )  şok grev ve eylemler gerçekleştirilmeye başlayacağımızı ,vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağını tüm kamuoyuna duyururuz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zamlar Durmuyor! Bir Zam da Ekmeğe Geliyor20 Eylül 2022 Salı 15:47
  • Bakanlar Kurulu Toplandı20 Eylül 2022 Salı 15:25
  • Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı20 Eylül 2022 Salı 15:23
  • Emirname Yürürlükte !20 Eylül 2022 Salı 14:45
  • CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı İsmail Barbaros oldu20 Eylül 2022 Salı 14:43
  • Ataoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Raev’i Kabul Etti20 Eylül 2022 Salı 14:39
  • Yüksek İdare Mahkemesi Emirnameyi İptal Eden Kararın Yürürlüğünü Durdurdu20 Eylül 2022 Salı 14:21
  • Dörtyol Kavşağında feci trafik kazası20 Eylül 2022 Salı 14:15
  • Rahvancıoğlu: Yoğun Bakımda Yer Yok!20 Eylül 2022 Salı 14:13
  • Doğuş Derya: "Bunlar hükümet kılığına girmiş mafyadır!"20 Eylül 2022 Salı 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti