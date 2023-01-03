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Son Dakika! Yeni asgari ücret net 11 bin 800 TL

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantısını tamamladı.
Son Dakika! Yeni asgari ücret net 11 bin 800 TL

KKTC'de Asgari Ücret belli oldu...  Asgari Ücret 11 Bin 800 TL Net , 13 Bin 563 TL brüt oldu...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantısını tamamladı. 

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy konuşmasına  tüm taraflara teşekkür ederek başladı. 
'Tartışmalı ama olumlu tartışmalara yer veren bir toplantı gerçekleşti' diyen Taçoy, 11 bin 500 rakamını önerdiklerinde buna ret rakamı geldiğini ve tartışmanın daha farklı şekillendiğini söyledi.

Taçoy şöyle devam etti:
Bizler primlere yapılacak desteklerin devamı açısından, sicil sayısında çalışanı 5'in üzerinde olan 10 kişiye kadar işyerlerinde yüzde 50 olarak ödeyeceğimizi kabul ettik. Bu destekle birlikte asgari ücretin rakamını belirlemiş olduk. Yeni asgari ücret 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt. Haftalık 3 bin 129 Türk lirası, günlük 698 Türk Lirası, saatlik 78.24 Türk Lirasına denk gelmektedir. Bu kararı tüm taraflar oy birliği ile aldı"

Serdaroğlu: Yüzde 37 artış yansıtıldı

Toplantı sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, oy birliği ile kararın alındığını belirterek, yüzde 37 artışın asgari ücrete yansıtıldığını söyledi. 
Yüzde 41 rakamından buna düştüklerini dile getiren Serdaroğlu, karşılıklı iyi niyetlerle bu noktaya geldiklerinin altını çizdi.
'Asgari ücret kaç para olursa olsun, günün sonunda pahalılığın düşürülmesi gerek' diyen Serdaroğlu, hükümetin fiyatları dengeleme adına söz verdiğini söyledi.

Arhun: Her çalışan başına 700 TL destek
Toplantı sonrası açıklama yapan işveren temsilcisi Metin Arhun da, açıklamasının başında büyük bir özveriyle verebilecekleri en yüksek asgari ücret miktarına çıkmak için çabaladıklarını belirterek, şöyle devam etti:


'Devlet kanadı işveren kanadına bir destek yapacak. Bunlar hesap işidir, aritmetik işidir. Tüm hesaplar yapıldı, odalarla görüşüldü ve onlarında görüşlerini alarak bir sonuca varıldı.  10 kişiye kadar çalışanı  olan işletmelere, her çalışan başına 700 TL 'ye kadar devlet katkısı gelmiş olacak. Bunun yanına işletmelerin sicil numarasına bakılarak da bir destek sağlanacak. Bu kalemler, devlet bütçesine yük olmayacaktır. Bu paraları istihdamı destekleme fonuna zaten işletmeler yatırıyor. Bu paralar artık bu şekilde ihtiyacı olan işletmelere gidecek. Bir dahaki ücret belirlenene kadar bu ücretler ödenmeye devam edecek' diye konuştu.

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