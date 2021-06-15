Son Dakika: YSK KKTC'de seçim ile ilgili açıklama yaptı!

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan bir haberde Cumhuriyet Meclisi görüşmelerinde, 2021 yılı Haziran ayında yapılması gereken ara seçimlerle ilgili Yüksek Mahkeme‟nin bilgi vermesi gerektiği yönündeki ifade ve yine Özgür Gazete‟de 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde yaşandığı ifade edilen bir takım olaylarla ilgili, “Müdahalenin İstihbarat Tablosu” başlığı altında, çeşitli kişilerin aktarımlarından yola çıkılarak hazırlanan raporda yer alan, ancak kesinlikle gerçeklerle bağdaşmayan Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle ilgili bazı açıklamalar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu basın açıklamasını yapmak gereğini duymuştur:

1. Ara Seçimin Haziran 2021’de yapılmaması konusunda basında yer alan haberler ile ilgili açıklamalar : Seçim ve Halkoylaması Yasası‟nın 14(6) maddesi, „‟ Ara seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verilir, bugünden önceki altmışıncı gün seçiminin başlangıç günüdür‟‟ demektedir. Yüksek Seçim Kurulu, 2 Nisan 2021 tarihinde K.K.T.C Başbakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi‟ne „‟ İVEDİ‟‟ kayıtlı bir yazı yazarak, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası‟nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi‟nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu‟nun 20 Haziran 2021 tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak 20 Haziran 2020 tarihinin saptanması halinde seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan 2021 olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan 2021 tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirmiştir. Meclis Başkanlığı halen bu yazıya cevap vermemiş ve Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu‟nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir.

2. 10 Haziran 2021 tarihli Özgür Gazete’de yer alan yayınla ilgili açıklamalar:

1. Yüksek Seçim Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında seçimlerle ilgili teknik ve akademik işbirliği sağlanmasına ilişkin protokol bulunmaktadır. Ancak 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, prosedür olarak karmaşık olmadığından dolayı Yakın Doğu Üniversitesinden hiçbir konuda teknik destek alınmasına gerek olmamış, seçimin her aşaması ve sonuçların birleştirilmesi, Yüksek Seçim Kurulu Bilgi İşlem Merkezinin hazırladığı seçim programı ve kendi ekiplerimiz tarafından, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığı ilk yıldan başlayarak tüm seçim sonuçları, Yüksek Mahkeme binasında görev yapan Yüksek Seçim Kurulu huzurunda birleştirilmektedir. Hiçbir seçimde bunun aksine bir uygulama yapılmamıştır. Bu merkezde birleştirilen sonuçlar anında binanın balkonuna konulan dev ekrandan yansıtılmakta ve basın-yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuyla paylaşılmaktadır.

2. Oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunun en güvenilir personelinden seçerek görevlendirdiği kişilerin gözetiminde devlet basımevinde basılmaktadır. Seçmen sayılarına göre hesaplanıp gereken sayıda basılan oy pusulalarının arkasına ilçe seçim kurullarının mühürleri basılmakta, oy pusulaları ilgili ilçelere gönderildikten sonra orada kurulan ekipler tarafından tek tek sayılarak kontrol edilmekte ve üzerinde işaret sayılacak bir nokta dahi bulunan pusulalar iptal edilmektedir. Sandıklarda bulunan seçmen sayısına göre kurullara dağıtılan oy pusulaları, seçim sabahı sandık kurulları tarafından sandık mühürü ile mühürlenmektedir. Her oy pusulasının arkasında hem ilçe seçim kurulu mühürü hem de sandık kurulu mühürü bulunmaktadır. Seçim sonunda oylar sayılırken bu iki mühürün de bulunmadığı pusula çıkması halinde, bunlar yasa gereğince geçersiz sayılmaktadır. Sandık Kurullarının oy vermenin başlamasından önceki hazırlık işlemlerinden, oy pusulalarının sayılıp sonuçların İlçe Seçim Kurullarına bildirmesine kadar yapılan tüm sandık başı işlemleri, seçime katılan siyasal partilerin ve bağımsız adayların temsilcileri ve gözlemcileri huzurunda yapılmaktadır. Alınan bu çoklu önlemler nedeniyle pusulaların değiştirilmesi mümkün değildir.

3. Seçimde sandığa giden veya gitmeyen seçmenlerin bilgisi sandık kurullarında bulunmaktadır. Yukarıda izah edildiği üzere, sandık kurullarında siyasal parti ve bağımsız aday temsilcileri de görev yapmakta olup, bu bilgiye sahiptirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

15 Haziran 2021