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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Son Dakika… YSK veri girişini durdurdu #Secim2019

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Seçimlerle ilgili YSK'dan flaş bir karar geldi. YSK veri girişini durdurdu. Alınan bu karar üzerine CHP alarma geçti.
Son Dakika… YSK veri girişini durdurdu #Secim2019

Konuyla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamada bulundu. Öztrak, “Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar” diye konuştu.

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