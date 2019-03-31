Son Dakika… YSK veri girişini durdurdu #Secim2019

Konuyla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamada bulundu. Öztrak, “Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar” diye konuştu.
AYRINTILAR GELİYOR
Konuyla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamada bulundu. Öztrak, “Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar” diye konuştu.
AYRINTILAR GELİYOR
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