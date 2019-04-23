Son Dakika: YSK’dan KHK’lı seçmen kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına ilişkin olarak yaptığı itiraz için kararını verdi. YSK, AKP'nin itirazını reddetti. Yüksek mahkeme ayrıca, AKP’nin kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

Kararı, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“YSK KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi…"

AKP ve MHP'nin itirazları

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik itirazların ele alındığı mesai 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam ediyor. AKP ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi. 5 saat süren müzakerelerde AKP ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşler paylaşıldı. AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, yaklaşık 2.5 saat süren bir sunum yaptı.

YSK'nın bugünkü oturumuysa saat 11.00'de başlamıştı.

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.