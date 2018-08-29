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Son Dakika: Zeki Çeler'den çok sert açıklama, kimi topa tuttu?

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Uyarmamıza karşın "Polis Tutuklama Yapmıyor"
Son Dakika: Zeki Çeler'den çok sert açıklama, kimi topa tuttu?

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çalışmak için gelen bir işçi inşaatın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Lefkoşa'ya çalışmak üzere gelen Mehmet Ezer isimli bir işçi çalıştığı inşaatın 15 metre yüksekliğindeki 4'üncü katından düşerek yaralandı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezer hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

İşçi kazası ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürüne suçlamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler polisin gerekli hassasiyeti göstermediğini söyledi.

Çeler işçinin ölümü nedeni ile Polisten tutuklama talebinde bulunulduğunu ancak herhangi bir girişimin yapılmadığını söyledi. 

 

Çalışma müfettişlerinin "burada ihmal vardır" raporlarına rağmen polisin işlem yapmadığından şikayetçi olan Bakan Zeki Çeler, "Bu ülkede, bu koşullarda yaşamaktan utanıyorum" dedi. "Bu inşaatta daha önce de ihmal oldu, kaza oldu, ölüm oldu" diyen Çeler, diğer kurumların işbirliğinden kaçınmasının büyük bir ihmalkarlık olduğunu belirtti. Bakan olarak kendisinin şikayetçi olmasına rağmen inşaat sahibin elini kolunu sallayarak ortada gezdiğini belirten Çalışma Bakanı Zeki Çeler, yeni müfettiş kadroları ve tüzükler için çalışırken, işverenlerin de daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Çalışma müfettişlerinin "burada ihmal vardır" raporlarına rağmen polisin işlem yapmadığından şikayetçi olan Bakan Zeki Çeler, "Bu ülkede, bu koşullarda yaşamaktan utanıyorum" dedi.

"Birileri, birilerini kayırıyor" diyen Zeki Çeler, Polis Genel Müdürlüğü'ne şikayetlerini yaptığını anlattı.

BRT'de canlı yayına telefonla katılan çeler Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına kadar gerekli şikayeti yapacaklarını kaydetti. Çok sert açıklamalarda bulunan Çeler konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

 

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