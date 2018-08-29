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Son dakika:Bakan Atakan Açıkladı, Ercan'da eylem sona erdi

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Bakan Atakan açıkladı Ercan'da eylem sona erdi...
Son dakika:Bakan Atakan Açıkladı, Ercan'da eylem sona erdi

İşte o açıklama;

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylem sona erdi. Asgari yarım saat içinde havaalanı normal akışına dönecek. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren tüm hava trafik kontrolörü arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.

 

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