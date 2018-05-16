Son Dakika:Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca'ya şok! Hapis kararı verildi

Mahkeme Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
CENK EREN'E 6 YIL 3 AY
Mahkeme Cenk Eren’e “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada “iyi hal” indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.