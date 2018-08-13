Son Dakika:Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...

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New York borsası yükselişle açıldı
New York Borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 33,00 puan (yüzde 0,13) artışla 25.346,14 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,33 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.836,61 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,04 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.851,15 puana çıktı.
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