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SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Son Dakika:Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...

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Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...
Son Dakika:Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...

Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...

İşte serbest piyasadaki döviz kurları...

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New York borsası yükselişle açıldı

New York Borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 33,00 puan (yüzde 0,13) artışla 25.346,14 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,33 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.836,61 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,04 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.851,15 puana çıktı.

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