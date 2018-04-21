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Son dakika:İYİ Parti seçime katılıyor

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Son dakika:İYİ Parti seçime katılıyor
Son dakika:İYİ Parti seçime katılıyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Aytun Çıray, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği listeye göre İyi Parti seçime katılabilecek” dedi.

Türkiye’de 24 Haziran’da erken seçime girebilecek partilerin listesini Yargıtay Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. Listeye göre İyi Parti de seçime katılabiliyor.

Aytun Çıray, tarafından yapılan açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği listeye göre İyi Parti seçime katılabilecek. 24 Haziran seçimlerine girebileceğimiz böylece tescillendi" ifadesini kullandı.

 

 İYİ Parti adına yaptığı açıklamada Aytun Çıray, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven'in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir. Büyük Türk Milletine saygılarımızla duyururuz.”

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