Son dakika…Türkiye'nin bir çok yerinde YSK protestoları başladı

Son dakika…Türkiye'nin bir çok yerinde YSK protestoları başladı

İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli'de, İzmir ve Ankara'da vatandaşlar yürüyüşlerle ve sloganlarla, usulsüzlükler olduğunu iddia ettikleri referandum sonuçlarını protesto ediyor.

İstanbul Kadıköy'de bir grup 'YSK protestosuna' başladı. Emniyet güçleri bölgede alarma geçti.

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’un bazı bölgelerinde vatandaşlar pencerelerinden tencere tava çalarak YSK’nın ‘oy pusulası kararını’ protesto etmeye başladı. Bu protestoların dışında Kadıköy’ün bazı bölgelerinde ise vatandaşların protesto yürüyüşüne geçtiği öğrenildi. Grup şu an sloganlar eşliğinde yürüyor. Emniyet güçleri Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde alarma geçmiş durumda.

İzmir'de de gençler sokaklara çıktı