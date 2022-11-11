Son Dakika…UBP'de işler karıştı... Mesarya’da Bağımsız aday olan Dolmacı görevinden alındı…

UBP’ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Mesarya bağımsız belediye başkan adayı olan Eylem Dolmacı Nalcıoğlu UBP Gazimağusa İlçe Başkanı tarafından kadın kolları başkanlığı görevinden alındı.
Geçtiğimiz günlerde Mesarya’da bağımsız aday olduğunu açıklayan Eylem Dolmacı Nalcıoğlu’na UBP Gazimağusa İlçe Başkanı tarafından görevden alma kararı alındı.
Dolmacı, bağımsız adaylığını açıklamasının ardından Kadın Kolları Başkanlığından alındı.
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