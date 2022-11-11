  • BIST 4.525,99
  • Altın 1050.809
  • Dolar 18.5477
  • Euro 19.0455
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Son Dakika…UBP'de işler karıştı... Mesarya’da Bağımsız aday olan Dolmacı görevinden alındı…

» »
Mesarya bağımsız belediye başkan adayı olan Eylem Dolmacı Nalcıoğlu UBP Gazimağusa İlçe Başkanı tarafından kadın kolları başkanlığı görevinden alındı.
Son Dakika…UBP'de işler karıştı... Mesarya’da Bağımsız aday olan Dolmacı görevinden alındı…

UBP’ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Mesarya bağımsız belediye başkan adayı olan Eylem Dolmacı Nalcıoğlu UBP Gazimağusa İlçe Başkanı tarafından kadın kolları başkanlığı görevinden alındı.

Geçtiğimiz günlerde Mesarya’da bağımsız aday olduğunu açıklayan Eylem Dolmacı Nalcıoğlu’na UBP Gazimağusa İlçe Başkanı tarafından  görevden alma  kararı alındı. 

Dolmacı, bağımsız adaylığını açıklamasının ardından Kadın Kolları Başkanlığından alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm11 Kasım 2022 Cuma 12:16
  • Eski belediye başkanı Fuat Namsoy, yeniden aday11 Kasım 2022 Cuma 11:43
  • KKTC adıyla uluslararası bir teşkilata üye olması ise bu tarihi güne özel bir anlam katmıştır11 Kasım 2022 Cuma 11:41
  • KTÖS: Külliye’ye Hayır Eylemi’ne destek veriyoruz!11 Kasım 2022 Cuma 11:35
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk Devletleri Teşkilatı Açıklaması11 Kasım 2022 Cuma 11:31
  • Döveç Group Metaverse Lansman Bugün Gerçekleşiyor11 Kasım 2022 Cuma 11:19
  • Bakan Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi11 Kasım 2022 Cuma 10:36
  • Başbakan Üstel, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara katkı sağlanacağını açıkladı11 Kasım 2022 Cuma 10:36
  • KKTC, Türk Devletler Teşkilat'ına gözlemci üye oldu11 Kasım 2022 Cuma 10:32
  • Dikkat! Kapalı Yol Var11 Kasım 2022 Cuma 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti