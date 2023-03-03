Son Dakika:Yavaş ve İmamoğlu Ankara'da toplantı yapıyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Zeydan Karalar toplantıya katılıyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Zeydan Karalar toplantıya katılıyor.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya hareket ederken, belediye başkanlarının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için destek açıklaması yapacağı bildirildi. Başkanlar Ankara'da toplanma kararı aldı. Mansur Yavaş, İmamoğlu, Tunç Soyer ve Zeydan Karalar'ın toplantıya katılıyor.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması yapacağı ifade edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya hareket ederken, belediye başkanlarının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için destek açıklaması yapacağı bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ANKARA'DA TOPLANTI YAPIYOR

Ayrıca, CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı. Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar toplantı yapıyor.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayan İYİ Parti lideri Akşener, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin bir seçime zorlandığını söyledi.

İttifak partilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini bildiren Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuştu. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.