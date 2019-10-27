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SON DURUM - 'Bağdadi'nin ölümü doğrulandı'

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Terör örgütü DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında cumartesi günü düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi.
SON DURUM - 'Bağdadi'nin ölümü doğrulandı'

Terör örgütü DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında cumartesi günü düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi.

CNN’in bir ABD’li savunma yetkilisine ve konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, kesin sonuç DNA ve biyometrik testlerin yapılmasının ardından belli olacak.

ABD’li yetkili Bağdadi’nin yakalanmamak için yeleğindeki bombaları patlatarak intihar ettiğini söyledi. DAİŞ lideriyle birlikte iki karısının da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkiliye göre DAİŞ liderinin yerinin bulunması çalışmalarına CIA de destek verdi.

Pentagon ise henüz bir açıklama yapmadı.

Reuters’ın haberine göre, İran, Suriye aracılığıyla Bağdadi’nin ölümünden haberdar edildi. Yine Reuters’a göre Irak, Bağdadi’nin ölümünü doğruladı.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İdlib’in batısında 9 DAİŞ’linin öldürüldüğünü duyurdu.

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