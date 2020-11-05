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Son durum: Biden kazanmaya yaklaştı, Trump mahkemeye başvurdu

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Son durum: Biden kazanmaya yaklaştı, Trump mahkemeye başvurdu
Son durum: Biden kazanmaya yaklaştı, Trump mahkemeye başvurdu

ABD’de oy sayımı sürerken Demokratların başkan adayı Joe Biden, iki kritik eyalette rakibinin önüne geçmesinin ardından seçimi kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Rakibi ABD Başkanı Donald Trump ise seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia etti, mahkemeye başvurdu ve oyların yeniden sayılmasını istedi.

Kritik eyaletlerde oy sayımı devam ettiğinden sonuçlar henüz netlik kazanmadı.

Biden gece saatlerinde yaptığı konuşmada seçimleri kazandığını söylememiş olsa da, Biden’in seçim ekibi Beyaz Saray’ın Demokratların kontrolüne geçişi hakkında bir web sayfasını devreye aldı.

Biden yaptığı konuşmada, kutuplaştırıcı propaganda döneminin ardından seçimleri kazanması halinde birleştirici bir lider olma sözü vererek, “Biz Amerikalıları bir araya getirenler bizi ayırabilecek olanlardan çok daha güçlü” dedi.

Trump’ın yeniden oy sayımı istediği Wisconsin’in sonuçları dahil edilmediği Edison Research hesaplamalarına göre Biden, Seçiciler Kurulu’nda 243 oy olarak 213 oy alan Trump’ın önüne geçti. Başkanlık koltuğuna oturmak için 270 oy gerekiyor.

ABD’nin pek çok eyaletinde oy sayımı birkaç gün sürebiliyor. Bu yılki seçimlerde corona virüsü salgını nedeniyle posta ile gönderilen oyların sayısı çok daha yüksek olduğu için sayım süresi daha da uzadı.

Şu anda iki adayın birbirine yakın olduğu Arizona, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina’da sayım devam ediyor.

Kritik eyaletlerde Biden

ABD’li yayın kuruluşları seçimin kaderini belirleyen kritik eyaletlerden Michigan ve Wisconsin’de Biden’in kazandığı bildirdi.

Trump Kuzey Carolina’da az farkla önde giderken, Georgia’daki avantajını yitirmeye başladı. Biden ise Arizona’da önde gidiyor. Pennsylvania’da ise Biden lehine olduğu tahmin edilen milyonlarca posta oyun sayılmaya başlamasıyla birlikte Trump’ın liderliği 164 bin oya indi.

Geçen seçimlerde bu Michigan ve Wisconsin’i kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın elindeki seçenekler giderek azalıyor. Trump seçimleri kaybetmesi halinde 1992 yılında George H.W. Bush’tan bu yana girdiği ikinci seçimi kaybeden ilk başkan olacak.

Mahkemeye başvuru

ABD’de oy sayımı sandıkların kapanmasının üzerinden bir günden uzun bir süre geçmesine rağmen devam ediyor. Ancak Trump’ın ekibi, kaybediyor gözüktüğü eyaletlerde oy sayımının tartışmaya açılmasını sağlayacak bir dizi mahkeme başvurusunda bulundu.

Trump birkaç aydır seçimleri kaybetmesi halinde oy kullanma ve sayım sürecinin itibarını zedeleyecek adımlar atabileceğini söylüyordu. Trump Salı günü sandıkların kapanmasının ardından sayım daha tamamlanmadan zafer ilan etti ve herhangi bir kanıt göstermeden Demokratları seçim sonuçlarını tahrif etmekle suçladı ve eyalet yönetimlerini dava edeceği tehdidinde bulundu.

ABD’li uzmanlar seçimlerde hile yapılmasının çok ender görüldüğünü ifade ettiler.

Seçim ekibi, Trump’ın ikinci dönem başkanlık ihtimalini ayakta tutabilmek için Wisconsin’de oyların tekrar sayılmasını istedi ve Michigan ile Pennsylvania’da sayımın durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Georgia eyaletinde de posta ile gönderilen bir kısım oyun geçersiz sayılması için başvuruda bulunan Trump ekibi ayrıca ABD yüksek mahkemesinin Pennsylvania’da posta servisinin geç teslim ettiği oy pusulalarının sayılmaması için açılan davaya taraf olmak istedi.

Trump Twitter’da, “Her yerde Biden oyları buluyorlar, Pennsylvania’da, Wisconsin’de, Michigan’da. Bunlar ülkemiz için çok kötü!” derken, Biden “Kimse demokrasimizi elimizden alamaz, ne şimdi ne de başka bir zaman” diyerek her oyun sayılması gerektiğini ifade etti.

Protestolar

ABD’de son dönemlerin en sıkıntılı başkanlık seçimlerinden birisi yavaş yavaş geride kalırken henüz kazananın belirlenememiş olmasından dolayı seçmenler gergin bekleyişini sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde protestolar yaşanıyor.

Trump’ı destekleyen ve bazılarının tüfek ve silah taşıdığı görülen 200 kadar kişi, Biden’ın çok az farkla önde olduğu Arizona’da Trump’ın oylarının sayılmadığı söylentisinin seçim bürosunun önünde toplandı.

Oy sayımlarının engellenmeden devam etmesini talep eden aktivistler aralarında Oakland, California, Atlanta, Detroit ve New York gibi protesto düzenledi.

Tüm oyların sayılmasını isteyen grup “Tüm oyları sayın, her oy önemli” diye slogan attı.

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