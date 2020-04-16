Son Durum: İskeleli 2 vaka pozitif, aile fertleri ve market çalışanları negatif!

İskeleli 2 vaka pozitif, aile fertleri ve market çalışanları negatif!
İskeleli yaşları 82-78 olan karı kocanın ikisinin de Lefkoşa'da yapılan PCR testleri pozitif çıktı.
Öte yandan hastaların yakınlarının ( 20 civarında ) tümünün yapılan PCR testleri negatif çıktı.
Sağlık Bakanlığı pozitif çıkan hastaların evlerinin yanındaki Market çalışanlarına da test yaptı.
MARKET KAPATILDI
Market çalışanlarının tümü negatif çıktı.
Sağlık Bakanlığı ikinci bir uyarıya kadar marketi kapattı.
Mağusa Devlet Hastanesi'nde tarama
Sağlık Bakanlığı tedbir amaçlı olarak Mağusa Devlet Hastanesi personeline COVİD-19 testleri yapılması bekleniyor.
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