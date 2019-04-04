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Son Durum: İstanbul'da 12 ilçede yeniden sayım sonuçlandı

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İtiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 12 ilçede sayım sonuçlandı. Yeniden sayımlarda, AKP'ye 1797, CHP'ye 892 oy çıktı.
Son Durum: İstanbul'da 12 ilçede yeniden sayım sonuçlandı

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan itirazlar nedeniyle yeniden sayım işlemleri sürüyor. İtiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 10 ilçede sayım sonuçlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, genel merkez binasında yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 171 bin 475, Binali Yıldırım'ın 4 milyon 151 bin 923 oy aldığını açıkladı.

Açıklanan oyların dağılımına göre ise AKP lehine  1797, CHP lehine 892 oy çıktı.

Bu durumda 11 ilçede AKP oylarını 674 arttı.

Bugüne kadar İstanbul’un 9 ilçesindeki 15 seçim kurulunda oyların yeniden sayılması işlemi tamamlanırken; 18 ilçedeki 37 ilçe seçim kurulu ise oyların tekrar sayılması talebini reddetti.

Bugün 11 ilçedeki 24 seçim kurulunda oy sayımı hala devam ederken 16 ilçe seçim kurulunda geçersiz oylar; 7 ilçe seçim kurulundaysa tüm oylar yeniden sayılmaya devam ediyor. 

İstanbul’da ilçe seçim kurulları itirazlara ilişkin kararlarını bugün saat 17.00’ye kadar tamamlayacak.

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